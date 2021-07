France: une plainte déposée après la pollution au plomb engendrée par l'incendie de Notre-Dame

Plus de deux ans après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, un syndicat, une association et deux familles de riverain vont porter plainte, ce mardi, contre X pour mise en danger de la vie d'autrui.

Plus de deux ans après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, un syndicat, une association et deux familles de riverain portent plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Leur avocat s'appuie sur des rapports de l'inspection du travail pour dénoncer une exposition aux plombs de personnes travaillant sur le chantier, mais aussi vivant aux alentours. Plusieurs centaines de personnes pourraient être concernées.

Le 15 avril 2019, ce seraient 400 tonnes de plomb, un métal cancérogène, qui seraient parties en fumée. « Les premiers travailleurs qui ont été victimes de pollution au plomb, on peut considérer que ce sont les pompiers, le 15 avril 2019 lors de l’incendie. Mais après il y a eu tous les gens qui ont travaillé sur le nettoyage et la consolidation de l’édifice de Notre-Dame », explique Benoît Martin, de l'Union départementale CGT de Paris dont le syndicat est l'un des plaignants.

Dès l’été 2019, un rapport de l’inspection du travail avait conduit le préfet de Paris et de la région à suspendre le chantier de Notre-Dame. Mais ce n’est pas tout, explique le syndicaliste, il y a aussi les travailleurs aux alentours de l’Hôtel-Dieu, l’hôpital juste à côté, la Préfecture de Paris, les écoles, les crèches ou encore les librairies où les taux de contamination au plomb ont été beaucoup plus élevés que la norme.

« On aimerait qu’il y ait une meilleure protection des travailleurs des chantiers actuels, et l’on aimerait aussi qu’ils reviennent en arrière sur leur décision de reconstruire Notre-Dame à l’identique, c’est-à-dire en remettant du plomb à la fois sur la toiture et sur la flèche. »

