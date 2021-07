Émeutes à la mort d'Adama Traoré: la justice requiert l'acquittement pour son frère, Bagui Traoré

La suite du procès des émeutes qui ont enflammé deux villes du Val-d'Oise après la mort d'Adama Traoré peu après son interpellation par les gendarmes en juillet 2016. Son frère, Bagui Traoré, qui est accusé d'être l'un des organisateurs des violences urbaines qui ont suivi le drame, comparaît depuis deux semaines avec quatre autres personnes devant la cour d'assises de Pontoise.

« Je ne suis pas là pour faire des hypothèses, je n'ai pas de preuves. Et quand on n’a pas de preuves, on en tire les conséquences. » Ce sont les mots d'Ingrid Gorgen, l'avocate générale, qui estime mardi 6 juillet devant la cour d'assises du Val-d'Oise que les éléments matériels font défaut pour démontrer que Bagui Traoré faisait bien partie des tireurs et qu'il leur a donné des ordres lors des nuits d’émeutes ayant suivies la mort de son frère.

Dans ce dossier hors norme, aux 13 123 pièces cotées, trois semaines d'audience et plus de 70 membres des forces de l'ordre parties civiles, les deux avocats généraux demandent par ailleurs à la cour de déclarer trois autres accusés coupables de tentatives de meurtre sur personnes dépositaires de l’autorité publique.

Verdict vendredi

Pour eux, cela ne fait pas de doute, ces trois hommes ont bien tiré à l'arme à feu lors des nuits d'émeutes avec l'intention de tuer. Ils demandent douze ans de réclusion criminelle contre deux d’entre eux et huit ans pour le troisième. Trois mois de prison ferme sont également requis pour la compagne de Bagui Traoré pour subordination de témoin.

Les plaidoiries de la défense se tiendront ce mercredi et le verdict devrait être rendu vendredi.

