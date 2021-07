France: les cyberharceleurs de Mila condamnés à des peines de prison avec sursis

Le tribunal judiciaire de Paris a rendu sa décision à la suite du procès de treize jeunes pour le cyberharcèlement de Mila, cette adolescente ayant subi une vague d’agressions en ligne depuis la publication en 2020 d’une vidéo blasphématoire à l’endroit de l’islam. Onze d'entre eux ont été condamnés.

En janvier 2020, Mila a a été la cible d'un « raz-de-marée de haine » après avoir répondu à des injures sur les réseaux sociaux sur son orientation sexuelle par le biais d'une vidéo véhémente sur l'islam. Alors âgée de 16 ans et demi, elle avait été contrainte de quitter son lycée et de vivre sous protection policière.

Elle s'était attirée une nouvelle salve de menaces après la publication d'une seconde vidéo polémique, le 14 novembre dernier, dans laquelle elle lançait vertement à ses critiques : « et dernière chose, surveillez votre pote Allah, s'il vous plaît. Parce que mes doigts dans son trou du cul, j'les ai toujours pas sortis ».

Un réseau social, c'est la rue

Le tribunal a tranché : le réseau social, c’est la rue. Et de la même façon qu’il est interdit d’insulter ou de menacer quelqu’un dans l’espace public, il faut appliquer ces mêmes règles de conduite sur internet. Dans une salle comble, le tribunal a suivi de près les réquisitions du ministère public et condamné onze des treize prévenus pour des faits de harcèlement, à des peines allant de quatre à six mois de prison avec sursis.

Une seule a été reconnue coupable de menace de mort : elle avait envoyé un mail à l’adolescente quand les autres s’étaient contentés de publications sur Twitter. Chacun devra verser 2 500 euros de dommages et intérêts et de remboursements des frais de justice de Mila. La jeune fille a été reconnue victime d’une authentique et violente entreprise de harcèlement.

L'extrême violence qui consiste à arrêter aléatoirement 13 citoyens au petit matin sans raison particulière du fait d'un mouvement de masse (...) devrait inquiéter l'ensemble des Français. Affaire Mila: Juan Branco, l'un des avocats de la défense Alice Rouja

Des dizaines de milliers de messages

Le message du président est clair. Si vous ne voulez pas que quelque chose se sache, alors ne le publiez pas sur les réseaux. Il rappelle toutefois que les onze coupables ne sont pas responsables à eux seuls des dizaines de milliers de messages haineux reçus par Mila.

En fin d’audience, soulagée, Mila s’est contenté de dire tout bas : « On a gagné. »

Je m'attendais à bien pire et honnêtement, on a gagné. Affaire Mila: à l'issue de l'audience, la réaction de Mila Alice Rouja

