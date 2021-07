France: le racisme anti-asiatique mis en lumière par la pandémie

Le racisme anti-asiatique a toujours existé en France, la crise sanitaire l'a simplement mis en lumière. AFP PHOTO / FRED DUFOUR

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Pour la 30e année, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a sorti son rapport sur le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie en France. Cette instance publique est indépendante et a pour but d’informer et de conseiller le gouvernement et les pouvoirs publics. Au programme ce 8 juillet : la haine en ligne, le baromètre du racisme en France et aussi un état des lieux sur racisme anti-asiatique.