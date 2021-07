Nouvelle-Calédonie: l'indépendantiste Louis Mapou élu à la tête du gouvernement de l'archipel

C'est une première en Nouvelle-Calédonie. Un indépendantiste a été élu ce jeudi 8 juillet à la tête du 17e gouvernement de cet archipel français du Pacifique. Les deux formations indépendantistes qui dominent le nouveau gouvernement se sont mises d'accord pour choisir Louis Mapou. La fin d'un interminable bras de fer politique.

Publicité Lire la suite

Le blocage aura duré plus de cinq mois. Depuis leur victoire aux élections locales de février, les indépendantistes avaient les clés du gouvernement. Mais les deux frères ennemis du FLNKS - l'UNI et l'UC - avaient chacun leur candidat pour diriger cette nouvelle équipe. C'est finalement le chef de l'UC Louis Mapou qui est choisi. En contrepartie, l'UNI devrait garder le fauteuil de président du Congrès.

Des défis pour les indépendantistes

Plusieurs crises attendent les indépendantistes : la crise sanitaire - l'archipel est fermé depuis mars 2020 - et la crise économique - les finances sont dans le rouge. Sans oublier le défi du troisième et ultime référendum d'autodétermination. Louis Mapou promet « un cadre apaisé et serein » pour ce scrutin, mais les derniers échanges avec le gouvernement français ont été difficiles.

Le nouveau chef du gouvernement calédonien a boycotté les négociations à Paris fin mai. Il est contre la date du 12 décembre choisie pour le référendum, « trop tôt » selon lui. L'opposant indépendantiste changera-t-il de discours maintenant qu'il est aux responsabilités ? Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-Mer, l'a invité à Paris pour une première prise de contacts.

►À écouter aussi : Débat du jour - L'indépendance de la Nouvelle-Calédonie est-elle inéluctable ?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne