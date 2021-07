Présidentielle en France: à droite, Valérie Pécresse fait un pas vers la primaire

Valérie Pécresse fait un pas vers la primaire. Dans un entretien accordé au journal La Provence, la présidente de la région Île-de-France, solidement réélue il y a deux semaines, estime que « l'heure des femmes est venue ».

Ce n'est pas encore une déclaration de candidature, mais ça commence à y ressembler. « Oui, c'est un pas de plus vers la primaire », décrypte Florence Portelli, vice-présidente de Valérie Pécresse à la région et qui roule pour elle en 2022.

Valérie Pécresse est « très déterminée » selon son entourage. Et pour elle, il n’est pas question de laisser Xavier Bertrand, qui se refuse à toute idée de primaire, continuer à la jouer « solo ». Faut-il comprendre que l'appel au rassemblement lancé il y a deux jours par Christian Jacob, patron des LR, est aujourd’hui caduc ? « Non, ça ne nous empêche pas de dialoguer, et de toute façon, à droite, tout le monde en est conscient : à la fin, il faudra qu'il n'y ait qu'un candidat », insiste la même Florence Portelli.

Valérie Pécresse prévient qu’elle fera entendre sa voix cet été. Il y aura des cartes postales, des interviews et à un moment « une annonce ». Mais pour l'instant rien n'est calé prévient son camp.

C’est un signal envoyé à Laurent Wauquiez, qui souhaite lui aussi une primaire et réfléchit. Les prochaines semaines seront donc déterminantes pour savoir qui à droite se lance vraiment dans la campagne présidentielle.

