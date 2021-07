Émeutes à la mort d'Adama Traoré en France: son frère Bagui acquitté aux assises

Bagui Traoré a été acquitté dans le procès des violences urbaines qui avaient enflammé deux villes du Val-d'Oise, en banlieue parisienne, suite au décès le 19 juillet 2016 de son frère Adama Traoré, peu après son interpellation par les gendarmes. Bagui Traoré était jugé aux côtés de quatre autres personnes pour des tirs sur des policiers. Poursuivi pour tentative de meurtre, il encourait la perpétuité. Mais dans un revirement retentissant, le parquet avait finalement requis son acquittement mardi.

« La justice ne peut pas se passer de preuves, or c'est ce qu'il s'est passé dans le cas de Bagui Traoré. » À la lecture du verdict, les mots du juge Trevidic sont particulièrement durs envers les enquêteurs et le parquet qui ont soutenu, au terme de cinq ans d'instruction, que Bagui Traoré était l'un des instigateurs des violences.

« Personne, ni dans la procédure ni à l'audience, n'a indiqué l'avoir vu tirer sur des forces de l'ordre ou même s'être tenu à proximité d'un tireur. De même, personne ne l'a entendu donner des consignes ou avoir fourni une arme à feu », a détaillé le juge, qui a dénoncé une enquête « restée au stade des hypothèses », avant d'assener : « un débat sur de simples hypothèses a certainement sa place dans un bureau d'enquêteurs, mais pas devant une cour d'assises ».

Adama Traoré, l'ombre qui aura hanté le procès

Mardi, l'avocate générale avait expliqué que les audiences avaient changé sa vision du dossier, la poussant à demander l'acquittement, faute de preuves. « Un naufrage judiciaire » pour la défense de Bagui Traoré, qui a martelé que le trentenaire avait été ciblé dans ce dossier pour « faire diversion » à la mort de son frère Adama dans des circonstances controversées. Un drame toujours en cours d'instruction, dont l'ombre aura hanté le procès.

Outre Bagui Traoré, son ex-compagne et un autre prévenu ont été également acquittés, deux hommes ont en revanche été reconnus coupables de tirs sur les policiers et condamnés à des peines de 12 et 8 ans de prison.

