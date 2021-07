France: faut-il faire payer les tests PCR?

Les tests PCR sont désormais payants en France pour les touristes étrangers. Mais le ministre de l’Économie Bruno Le Maire estime que les tests, gratuits pour les patients, coûtent toujours cinq milliards d’euros à la sécurité sociale. Le ministre lance le débat : les tests PCR de confort devraient-ils être payants ? Reportage dans un centre de dépistage du Covid en région parisienne.

Avant le départ en vacances, les Franciliens se font dépister contre le Covid-19. Pour le moment, c’est gratuit. Et l’idée d’un test PCR de confort payant ne fait pas l’unanimité.

« À l’étranger, c’est déjà le cas. » « Moi je pense que ça inciterait les gens à fournir des faux tests pour pas payer. » « Vu le prix du test, je pense que ça peut en dissuader certains de le faire, du moins de façon excessive. »

Et d’en inciter d’autres à se faire vacciner. « Ça peut être un bon moyen oui. » « Je pense que les gens qui sont contre le vaccin, ça changera rien que ça soit payant ou pas payant. »

Deux infirmières réalisent les tests. Elles demandent à chacun d’entre eux : « Pourquoi vous faites le test ? » « Pour voyager », disent-ils.

Tous partent en vacances. Et pour certains vols, le test PCR reste obligatoire, même pour les vaccinés. Mais elles témoignent de nombreux abus : « Ça fait des mois qu’on est ici et on voit souvent tout le temps les mêmes personnes. Il y a des personnes qui viennent vraiment tout le temps. Quand on leur demande pourquoi, elles disent "ah juste comme ça". En fait, ils viennent faire un tour quoi. Ce matin j’en ai un qui m’a dit qu’il est venu parce qu’il n'avait pas senti le pipi de son chat… » Ce type d’abus pourrait pousser le gouvernement à réagir.

