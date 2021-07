Paris Plages 2021, une édition de nouveautés et un protocole sanitaire strict

Ce samedi matin marque l'ouverture de Paris Plages. L'espace restera ouvert jusqu'au 22 août. Les quais de Seine vont à nouveau se transformer en espace de détente et de loisirs au bord de l'eau. Avec au programme quelques nouveautés et un protocole sanitaire strict.

Les transats recouvrent à nouveau les rives de la Seine et les bords de la Villette. Entrée libre pour profiter de quelques rayons de soleil ou des activités de loisirs mise en place.

Sur les rives de Seine, plusieurs espaces sportifs, des services de restauration, mais aussi une exposition photos et une bibliothèque extérieure. Au bassin de la Villette, il sera possible de se baigner et de pratiquer différentes activités nautiques : kayak, paddle, ou encore pédalo.

Prendre rendez-vous pour se faire vacciner

Et une nouveauté cette année, un projet de fan zone au Trocadéro. Au programme : des retransmissions des Jeux Olympiques et de la Coupe d'Europe de basket ainsi qu'un événement international de skateboard. Mais le projet est encore en discussion entre les élus.

Bien sûr, tout cela sera encadré par un protocole sanitaire strict : distanciation des transats, port du masque recommandé et horaires aménagés. L'espace des quais de Seine sera ouvert de 10h à 18h30 et celui de la Villette de 10h à 22h. Un espace Doctolib a aussi été mis en place sur les quais afin de prendre rendez-vous pour se faire vacciner.

