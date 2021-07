France: comment rendre le tourisme parisien plus durable et plus écoresponsable

En mars dernier, la mairie de Paris et l'Office du tourisme lancent les Assises du tourisme durable. L'objectif est de trouver des solutions à deux problématiques brûlantes : relancer le tourisme et préserver l'environnement. Après 4 mois de concertation, les 150 acteurs ont rendu leur rapport.

Après 18 mois à l’arrêt, Paris espère retrouver sa place de première destination touristique mondiale. Mais face à l'urgence climatique, une reprise verte et responsable du secteur s'impose. Dès cet été, la municipalité prendra des engagements forts afin de rendre le tourisme parisien plus durable dans les années à venir.

« Tourisme durable veut dire, évidemment, un tourisme plus économe sur le plan de l’éco-responsabilité, sur le plan carbone. Le tourisme, c’est 7% du PIB, mais c’est 11% des émissions carbone », affirme Frédéric Hocquard, adjoint au tourisme de la mairie de Paris.

Première échéance de l'agenda fixée pour cet été, rendre le vélo accessible à tous les touristes. « La première chose, c’est pour Vélib, on l’a rendu plus facile d’accès pour les touristes et on peut prendre des billets couplés entre un ticket de métro et la réservation d’un vélo, poursuit l’adjoint au tourisme. Et puis, on a lancé un appel à projets d’équipements doté d’un million d’euros pour aider les hôtels à s’équiper en termes de vélos, de garages. »

Des initiatives de court terme, donc, que les touristes accueillent plutôt favorablement. « Je réside au Canada et viens à Paris tous les ans, dit une touriste, je n’ai jamais essayé de louer un vélo parce que c’est difficile de trouver des endroits pour en louer ici. J’accueille avec joie toutes les initiatives de la Ville de Paris pour améliorer tout ce qui est l’éco-tourisme. »

Des touristes à vélo dès cet été, mais pour convaincre les plus craintifs d’entre eux, il faudra réduire la densité de circulation qui continue d’en effrayer encore plus d’un.

