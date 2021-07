Emmanuel Macron face aux Français: comment concilier Covid et relance?

Emmanuel Macron va prononcer une nouvelle adresse aux Français ce lundi soir 12 juillet à 20h. Avant la trêve estivale, le chef de l'État veut à la fois parler de la crise sanitaire et de la relance du pays. Un exercice difficile.

Au départ, Emmanuel Macron espérait cranter une nouvelle étape et projeter les Français avec lui dans les chantiers de la fin du quinquennat pour préparer la présidentielle. Un de ses conseillers évoquait une formule : « Passer du "quoi qu'il en coûte" au "travaillons, travaillons, travaillons" ». La progression du variant Delta a perturbé ces plans.

Avant de parler de relance économique et sociale, le président va devoir parler de vaccination obligatoire, extension du passe sanitaire, déremboursement des tests, car le déferlement d'une nouvelle vague de Covid menace la France et des Français qui se divisent en deux camps : les vaccinés et les non vaccinés, entre lesquels un ministre estime qu'il y a déjà une « fracture, une mise sous tension de la société ».

Même si dans l'entourage d'Emmanuel Macron on ne sent pas le président dans l'optique de finir son quinquennat « en ne faisant pas grand-chose », il y a des terrains minés : le passage à 64 ans de l'âge de départ à la retraite en fait partie. Pour un député de la majorité, « annoncer une réforme alors qu'il y a une incertitude sanitaire, c'est risqué ». Emmanuel Macron prendra-t-il ce risque ?

