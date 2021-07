Reçue à l’Élysée, la filière automobile appelle à l’aide

La plateforme filière automobile estime à 17 milliards d'euros les investissements à localiser en France d'ici à 2025, et aurait besoin de soutien public pour près d'un tiers de cette somme. AP - Lise Aserud

Emmanuel Macron reçoit ce lundi 12 juillet à l’Élysée les représentants de la filière automobile. Un peu plus d'un an après la mise en œuvre du plan de relance spécifique au secteur, l'objectif est de « mobiliser la filière face à l'accélération de la transition écologique » et de « construire une vision stratégique à l'horizon 2030 ». Pour financer cette transition, le secteur appelle à l'aide.