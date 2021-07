France: Anne Hidalgo rassemble ses soutiens en vue de la présidentielle 2022

Elle n’est toujours pas officiellement candidate à la présidentielle, mais elle fait tout pour s’y préparer. La maire de Paris Anne Hidalgo rassemble ce lundi 12 juillet à Villeurbanne ses soutiens. Une première étape d’un plan d’action millimétré.

Avec notre envoyé spécial à Villeurbanne, Aurélien Devernoix

« Merci Anne de nous réunir. » En une phrase, le maire de Villeurbanne Cédric Van Styvendael résume le ton de la journée. Si officiellement il est question de parler de fond, l’ambiance à la tribune est plutôt au serment d’allégeance à Anne Hidalgo.

Carole Delga, présidente de la région Occitanie, est convaincue par la maire de Paris : « Les Françaises et les Français, ils savent qu'Anne Hidalgo, elle est compétente pour gérer le pays. Et puis, elle sait également s'entourer d'une équipe. Et ça, c’est essentiel. »

L’assistance compte beaucoup de ces quarantenaires socialistes à la tête de régions ou de grandes villes. C’est sur eux que veut s’appuyer Anne Hidalgo pour ses ambitions présidentielles, plutôt que sur les éléphants du parti, pas forcément convaincus par la maire de Paris.

Mais cela n’effraie pas le maire de Montpellier Michael Delafosse : « Il y a toujours des gens qui se questionnent et qui doutent. C'est normal. Petit à petit, on convainc, on se rassemble. On crée une dynamique. Et c'est pour ça que c'est bien que dès juillet, on commence à parler de tout ça. »

À #villeurbanne autour d'@Anne_Hidalgo. Les questions du #travail dans notre société, des #salaires en France qui sont trop bas, des conditions de travail si souvent précaires, du #logement inabordable au coeur des échanges nourris par l'expérience des élus locaux présents. pic.twitter.com/XRkA1YPFcz — Patrick BLOCHE (@pbloche) July 12, 2021

Son objectif est d'occuper le terrain pour étouffer d’éventuelles candidatures concurrentes d’ici au congrès du Parti Socialiste, qui aura lieu au mois de septembre.

