14-Juillet: un défilé parisien tourné vers l'avenir

Pendant près de deux heures, 4 400 hommes et femmes défileront sur l'avenue des Champs-Élysées.

Après des festivités très restreintes l’an dernier en raison de la pandémie de Covid-19, ce 14-Juillet marque le retour des défilés armés.

« Gagner l'avenir ». Tel est le thème choisi pour ce 14-Juillet. Après un an et demi de pandémie, le défilé traditionnel de la fête nationale doit être porteur d’espérances et tourné vers le futur.

Ainsi, seront mis à l’honneur l’armement de pointe, l’engagement en zones extérieures – avec les partenaires européens notamment et la task force Takuba –, mais aussi évidemment la jeunesse, représentée par les élèves des écoles militaires.

Au son des fanfares de la Garde républicaine, les hommages commenceront à 10h par l’arrivée du président de la République. Suivra le défilé des 73 appareils de l’armée de l’air avec en tête la fameuse patrouille de France et son éclaté bleu-blanc-rouge au-dessus des Champs-Élysées.

Pendant près de deux heures, 4 400 hommes et femmes descendront la célèbre avenue parisienne, survolés de près par les hélicoptères et suivis par les troupes motorisées et montées.

Une célébration d’ampleur, comme ce que les Français ont toujours connu, mais pas question d’oublier la situation sanitaire. Le public sera limité, le port du masque et le passe sanitaire obligatoires. Pour les spectateurs, il faudra arriver le plus tôt possible pour ne pas en perdre une miette.

