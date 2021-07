Covid-19: en France, l'exécutif mise sur le vaccin pour échapper à une quatrième vague

La vaccination a été le maître-mot du discours d’Emmanuel Macron, lundi 12 juillet, pour contrer la reprise de l'épidémie de coronavirus en France. Le chef de l'État a également annoncé l’extension du passe sanitaire à certains lieux et le renforcement des contrôles aux frontières.

Comme attendu, les soignants seront obligés de se faire vacciner, mais ils ne seront pas les seuls à être soumis à cette obligation. Sont concernés également tous les personnels non soignants, qui travaillent dans les hôpitaux, maisons de retraites, établissements pour personnes en situation de handicap, et tous ceux, employés ou bénévoles qui s’occupent de personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile. Cela va donc des secrétaires médicaux aux aides à domicile en passant par les ambulanciers. Au total, un peu plus de 4 millions de personnes seraient concernées, dont 1,5 million ne seraient pas vaccinées.

Les personnels visés par cette obligation auront jusqu’au 15 septembre pour réaliser un schéma vaccinal complet. À partir de cette date, il devrait y avoir des contrôles et des sanctions : une mise en congé sans solde pourrait intervenir dans un premier temps, avant une mise à pied, voire un licenciement. Cependant, l’exécutif espère que le principe de l’obligation emportera l’adhésion des hésitants, voire des réfractaires, à l’image de qui s’est passé en Italie, lorsque le pays a opté pour cette obligation il y a quelques mois. Du côté des soignants récalcitrants, certains ont prévenu : ils démissionneront – ce qui peut constituer un problème, au vu des difficultés à recruter du personnel dans le secteur de la santé.

Pas d’obligation vaccinale généralisée pour l’instant, mais une forte incitation

Pour le reste de la population éligible au vaccin, il n’y a pas d’obligation, du moins pour l’instant. « En fonction de l’évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français », a prévenu Emmanuel Macron dans son allocution. Il les appelle cependant à se faire vacciner au plus vite. Pour l’heure, il fait « le choix de la confiance ». Une confiance relative, car dans ses annonces, il y a une incitation forte à la vaccination via l’extension du passe sanitaire, qui vise aussi à freiner la diffusion du virus, mais qui risque de rendre la vie compliquée aux non-vaccinés.

À partir du 21 juillet, le passe sanitaire sera nécessaire pour aller dans les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes. Les personnes âgées de plus de 12 ans devront montrer la preuve de leur vaccination, ou un test négatif récent. À compter de début août, ce passe sera étendu aux cafés, restaurants, centres commerciaux, établissements de santé et maisons de retraite, avions, trains et cars sur les longs trajets, pour les clients ou visiteurs, mais aussi pour les salariés.

Le secteur de la culture et de la restauration inquiet

Les réactions ne se sont pas fait attendre, notamment dans le secteur de la culture ou de la restauration, qui ont particulièrement souffert de la crise sanitaire. Ainsi, les restaurateurs pointent le délai très court pour que le personnel soit complètement vacciné, la difficulté actuelle à embaucher, et la difficulté à venir de contrôler les convives ; ils craignent aussi que leurs établissements soient boudés par certains clients qui, s’ils ne sont pas vaccinés, devront se faire tester, et cela bientôt à leurs frais.

En effet, à partir de cet automne, les tests PCR deviendront payants sauf sur prescription médicale. Objectif là encore : encourager la vaccination, plutôt que la multiplication des tests. Une mesure désapprouvée cependant par des médecins, qui craignent un moindre recours au dépistage.

Enfin, les contrôles aux frontières seront renforcés pour les ressortissants en provenance des pays à risque, avec un isolement contraint pour les voyageurs non-vaccinés.

Bref, le vaccin est ce sur quoi mise l’exécutif pour échapper à une grosse quatrième vague et sortir durablement de la crise sanitaire. Les chiffres sont assez bas pour l’instant, – 3 500 cas quotidiens en moyenne –, mais cela augmente vite dans certains départements, et chez les jeunes en raison de la diffusion du variant Delta plus contagieux et de l’allègement de mesures restrictives en juin.

Emmanuel Macron l’a clairement dit : la démarche est de « faire porter les restrictions sur les non-vaccinés plutôt que sur tous ». L’effet de ces annonces a été immédiat : plus de 900 000 personnes, dont deux tiers âgés de moins de 35 ans, ont bloqué un rendez-vous de vaccination lundi soir sur Doctolib, l’une des principales plates-formes de prise de rendez-vous, selon la direction de l’entreprise.

