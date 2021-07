Élections consulaires: Nicolas Hulot et sa fondation portent plainte pour fraude

Nicolas Hulot et sa fondation vont déposer plainte contre cinq anciens candidats aux élections des conseillers des Français de l’étranger. Ils les accusent d’avoir utilisé frauduleusement leurs images dans des tracts de campagne et sur les bulletins de vote.

Publicité Lire la suite

Les circonscriptions concernées sont Québec, Montréal et Vancouver au Canada ainsi que Rome et Milan en Italie, précise la Fondation de l’ancien ministre de la Transition écologie. Nicolas Hulot confie au Parisien, qui a révélé l’affaire cette semaine, être « sidéré » par cette pratique.

Il va même plus loin et parle d'une « escroquerie démocratique ». Dès février 2021, sa photo ainsi que le nom de sa fondation se retrouvent sur les tracts de certaines listes écologistes aux élections consulaires. Problème : Nicolas Hulot n'a jamais donné son autorisation, encore moins soutenu ces listes et sur les cinq candidats soi-disant parrainés, deux ont été élus.

« Les noms, images et logos » de la Fondation Nicolas Hulot ont été utilisées par des listes électorales « et dans trois d'entre elles les images, noms et signature de Monsieur Nicolas Hulot » ont été utilisés, précise la fondation qui rappelle sa volonté de « neutralité (...) dans le débat politique ».

« L'affaire est close »

Contacté, l'un d'entre eux affirme ne pas se sentir concerné par cette plainte : « Les élections sont finies, l'affaire est close ». Ramzi Sfeir, lui, a été élu à Montréal avec le soutien officiel d’Europe Écologie-Les Verts (EELV) et il est plutôt dépité : « On a été touché par ces manœuvres. On a peut-être une élue en moins à cause de ça. Cela ne m'a pas choqué, ça m’a juste déçu. Mais qu’est-ce que vous voulez faire à part se plaindre et dire qu’on veut une commission électorale, espérer que les deux chambres législatives fassent des lois ».

« Ils ont profité du système démocratique » et de l'absence de contrôle, s'indigne un autre élu. Celui-ci affirme que sur les quatorze listes aux élections à Montréal, neuf s'affichaient avec un faux soutien comme celui de Christiane Taubira ou même d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs La République en Marche a aussi déposé un recours devant le Conseil d'État.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne