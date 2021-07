Doctolib, le grand gagnant de la vaccination en France

Entre l'allocution d'Emmanuel Macron lundi soir et mercredi, 2,6 millions de Français ont pris rendez-vous via le site Doctolib pour se faire vacciner.

La start-up française gère l’accès aux centres de vaccination contre le Covid-19 à 90% grâce à un contrat passé avec l’État en janvier 2021. Un partenariat qui renforce l’assise de Doctolib dans le secteur de la santé.

Alors qu'Emmanuel Macron annonçait, lundi 12 juillet, la vaccination obligatoire pour les soignants et la généralisation du passe sanitaire, Doctolib enregistrait 20 000 connexions par minute pour un rendez-vous vaccinal. En deux jours, 2,6 millions de Français ont pris rendez-vous via la plateforme pour se faire vacciner. Un record pour la start-up française.

Doctolib s’est défendu de profiter de la crise. D’après la start-up, « la vaccination n’a pas eu d’impact économique ». Elle met en avant sa mission d’intérêt général « au service de la campagne de vaccination ». Mais l’entreprise occupait déjà une place de choix sur le marché de la mise en relation des patients avec leurs médecins.

Créée en 2013, l’entreprise n’est toujours pas rentable et continue de lever des fonds. Elle déclarait en 2019 avoir levé 235 millions d’euros, et se hissait déjà parmi le club fermé des « licornes » françaises, ces start-up non cotées en Bourse et valorisées à plus d’un milliard de dollars, aux côtés de Blablacar et de Deezer.

Son modèle d’affaires est simple : le site met en relation les patients avec des médecins. Fini l’attente au bout du fil, les prises de rendez-vous avec des secrétaires médicaux débordés. L’accès à la plate-forme est gratuit pour les patients qui souhaitent prendre rendez-vous. Ce sont aux professionnels de santé de payer, sous forme d’abonnement (129 euros par mois) pour que leur cabinet apparaisse sur la carte de France. Les téléconsultations, rendues payantes pendant la pandémie, coûtent en plus 79 euros par mois aux praticiens.

Contrats passés avec l’administration publique

Quelques concurrents subsistent (Maiia, Livi...), mais de gros contrats passés avec l’administration publique ont permis à Doctolib de se hisser en tête du secteur. Déjà en 2017, un contrat signé avec l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) lui avait permis de gagner en crédibilité.

Depuis la pandémie, la plateforme est devenue presque incontournable pour la prise de rendez-vous pour un vaccin. Elle gère l’accès aux centres de vaccination à 90%. Doctolib compte aujourd’hui 60 millions de comptes de patients et 270 000 professionnels en France.

Le contrat passé avec l’État le 11 janvier 2021 pour encadrer la campagne de vaccination n’a pas été rendu public, mais il représente un formidable accélérateur pour la start-up, au point que plusieurs associations et syndicats de médecins ont déposé un référé devant le Conseil d'État pour demander l'annulation de ce contrat. Ils craignent un monopole de l’entreprise sur le secteur, et l’utilisation des données récoltées par la plateforme, hébergée par Amazon.

D’autres médecins dénoncent aussi un lobbying agressif depuis les débuts de la start-up. Mais le Conseil d’État a validé le contrat, et le gouvernement n’a pas manqué de plébisciter les services de Doctolib, dont l’État est un des actionnaires.

Implanté en Allemagne depuis 2016, seulement trois ans après sa création, Doctolib a déclaré vouloir se développer à l’étranger. Car d’après la start-up, le secteur de la santé représente 11% de l’économie européenne.

