France: nouvelles mesures et «pass sanitaire» au menu du prochain Conseil des ministres

Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera nécessaire pour accéder aux lieux de loisirs pouvant accueillir plus de 50 personnes et à partir du 1e août, pour aller au restaurant, dans un café, dans les centres commerciaux, mais aussi pour prendre le train ou l'avion. AFP - SEBASTIEN SALOM-GOMIS

Texte par : RFI Suivre 4 mn

En France, le projet de loi sur les nouvelles mesures anti-Covid-19 entame cette semaine son parcours parlementaire, une semaine après les annonces du président Emmanuel Macron. Parmi ces mesures, l'obligation de la vaccination pour les soignants et l'imposition d'un « pass sanitaire » pour l'accès à de nombreux lieux publics. Ce samedi, plus de 100 000 personnes sont descendues dans la rue pour s'y opposer, mais selon des sondages, plus de 60% des Français approuvent ces nouvelles restrictions.