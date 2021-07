France: une semaine législative très chargée pour le gouvernement

REUTERS - GONZALO FUENTES

Avis de gros temps pour Jean Castex et ses ministres. Le Parlement, qui aurait dû être en vacances, joue les prolongations cette semaine pour se pencher notamment sur le passe sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants. Et ce n'est pas le seul dossier législatif sensible que le gouvernement va devoir défendre cette semaine.