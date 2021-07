Variant Delta: pris de court, Emmanuel Macron envisage de nouvelles mesures

Les centres de vaccination font le plein

Regain important de la vaccination en France depuis l’allocution il y a une semaine d’Emmanuel Macron, annonçant l’extension du passe sanitaire à certains lieux, et la vaccination obligatoire d’ici quelques semaines pour les soignants et certains salariés ; l’accélération de l’épidémie joue sans doute également. En tout cas les centres de vaccination font le plein, et la semaine passée a battu les records : 4,3 millions de doses ont été injectées, dont 40% de 1ère dose.



Il y a encore peu de temps, des dizaines de milliers de créneaux de vaccination avaient du mal à trouver preneur. Depuis une semaine, c’est l’affluence : 520 000 rendez-vous pour une 1ère dose ont été réservés quotidiennement sur les 7 derniers jours, contre 140 000 début juillet, selon les autorités. La comparaison avec l’Allemagne et l’Italie vaut d’être pointée, pour le ministère de la Santé, qui précise que le rythme des primo-injections est désormais deux fois plus rapide en France que dans ces pays, alors qu’il l’était deux fois moins au début du mois.

Pour soutenir la tendance à la hausse, les autorités affirment qu’il n’y aura pas de démobilisation au cours de cette période estivale. Les doses de vaccins sont et seront là ; et les professionnels pour les injecter aussi, assure-t-on. À ce jour, ¼ des 12-17 ans ont reçu une dose de vaccin, et 2/3 des adultes. En tout, 46% de la population française est complètement vaccinée.