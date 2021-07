France: «On est dans la 4e vague» pour le Premier ministre Jean Castex

Depuis ce mercredi 21 juillet, les Français doivent désormais présenter une preuve de vaccination ou un test Covid-19 négatif alors que le nombre des contaminations explose, en raison du variant Delta, plus contagieux. Le Premier ministre Jean Castex a confirmé qu'une nouvelle vague arrivait sur la France.

« Le monde est confronté à une quatrième vague. Nous devons réagir » déclare le Premier ministre Jean Castex lors d'une interview sur TF1. Jean Castex a voulu une prise de parole solennelle, mais moins formelle que ses conférences de presse du jeudi qui ont rythmé les confinements et déconfinements. Le Premier ministre a choisi TF1, une grande chaîne, et le journal de 13h, un JT très suivi par les retraités et qui s'adresse d'abord à la France rurale.

Le chef du gouvernement a donc joué la carte de la proximité et de la pédagogie pour inciter les réfractaires aux vaccins à passer le pas. « Il faut convaincre », a dit Jean Castex.

Jean Castex: «Nous sommes ferme sur les principes [...] et pragmatique sur la mise en œuvre»

Avec 18 000 contaminations en 24 heures, « nous avons une augmentation de la circulation du virus de l'ordre de 150% sur une semaine : nous n'avons jamais connu cela », mettait en garde ce mardi 20 juillet le ministre de la Santé, Olivier Véran. Quelque 96% des personnes testées positives mardi n'étaient pas vaccinés, a précisé Jean Castex.

Le gouvernement mise sur la vaccination

Pour le Premier ministre, la solution à la crise reste la vaccination. Les grands axes de la stratégie fixés par le président ont donc été confirmés lors du conseil de défense organisé ce mercredi matin.

Jean Castex annonce d'ailleurs l'ouverture de cinq millions de rendez-vous « dans les 15 jours », alors que le gouvernement vise 50 millions de primo-vaccinés d'ici fin août. Des opérations de vaccinations auront lieu à l'intérieur des collèges et lycées pour les jeunes entre 12 et 17 ans dès septembre. Le Premier ministre promet toutefois qu'il n'y aura pas de passe sanitaire dans les établissements scolaires. Le chef du gouvernement rappelle que la stratégie gouvernementale a été axée sur une scolarisation maximum des élèves malgré la pandémie : « Toute notre stratégie depuis le début de la crise [...] a consisté à ce que les enfants de France soient le plus possible scolarisés. Alors on ne va pas dire maintenant : si vous n'êtes pas vaccinés, d'autant que certains n'y peuvent rien, on va vous priver d'école. »

De la pédagogie sur le passe sanitaire

Dès ce mercredi, le passe sanitaire sera exigé dans les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes (contre 1 000 auparavant), tandis que l'Assemblée nationale examinera à partir de 15h le projet de loi l'étendant début août aux cafés, restaurants et trains. Annoncée en même temps que la vaccination obligatoire des soignants et l'isolement obligatoire des cas positifs, la mesure avait provoqué une ruée sur la vaccination et fait l'effet d'une douche froide sur le milieu de la culture, qui peine à se relever de plusieurs mois de fermeture pour cause de pandémie.

Jean Castex a annoncé une semaine de souplesse où « le temps est à la pédagogie » pour les établissements ayant mis en place le passe sanitaire ainsi que pour ceux qui seront concernés par l'étendue du passe sanitaire qui sera votée dans l'après-midi. « C'est notre intérêt collectif que ça marche », insiste le Premier ministre.

À l'inverse, le chef de gouvernement annonce qu'il sera « intraitable » avec ceux qui « en viennent à des actes de violence » en protestant contre la vaccination ou le passe sanitaire en ayant « une posture idéologique, voire politique ».

