Pegasus: l'implication du gouvernement israélien en question

De gauche à droite, l'actuel Premier ministre israélien Naftali Benett, l'ex-président Reuven Rivlin, le ministre de la Défense Benny Ganz et l'ancien chef du gouvernement Benyamin Netanyahu, le 2à juin 2021 à Jérusalem. AFP - ABIR SULTAN

Texte par : RFI Suivre 7 mn

Jour après jour, révélation après révélation, la liste de 50 000 numéros de téléphone ayant pu être espionnés par le logiciel Pegasus du groupe israélien NSO ressemble de plus en plus à un annuaire des personnalités de la planète. Dirigeants, entrepreneurs, journalistes, militants de la société civile... tous susceptibles d'être espionnés via leur smartphone sans qu'ils s'en rendent comptent. Parmi eux, les présidents français, irakien ou encore sud-africain et des Premiers ministres en exercice. Pegasus est un logiciel commercialisé par la société israélienne NSO, société aux liens étroits avec le gouvernement israélien, dont l'implication dans ces affaires d'espionnage est désormais en question.