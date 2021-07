Séparatisme: polémique avant l’adoption définitive du projet de loi en France

L'Assemblée nationale doit voter ce jeudi et adopter définitivement le projet de loi «sur le respect des principes de la République et la lutte contre le séparatisme». AP - Gonzalo Fuentes

Texte par : RFI Suivre 4 mn

L'Assemblée nationale doit voter ce jeudi 22 juillet et adopter définitivement le projet de loi « sur le respect des principes de la République et la lutte contre le séparatisme ». Un texte voulu par Emmanuel Macron comme un marqueur régalien de son quinquennat et une réaffirmation des principes républicains, mais qui continue de faire polémique.