France: retour des poids lourds de LREM au bureau exécutif du parti

Le parti fondé par Emmanuel Macron se met en ordre de marche à neuf mois de l’élection présidentielle, La République en marche, a renouvelé les membres de « bureau exécutif ». Des poids lourds de la Macronie font leur retour en force.

C’est une reprise en main qui n’a qu’un seul but : préparer la campagne électorale d’Emmanuel Macron pour la présidentielle. Pour cela, les historiques de la campagne victorieuse de 2016-2017 font leur retour. Au premier rang desquels, celui qui avait piloté cette campagne : Richard Ferrand. Le président de l’Assemblée nationale avait été le premier patron du parti.

Stanislas Guérini toujours à la tête du parti

Christophe Castaner, le chef de file des députés En Marche, Sibeth Ndiaye, l’ancienne porte-parole du gouvernement et Stéphane Séjourné, le conseiller du chef de l’État, reviennent aussi aux affaires. Ces derniers suivent Emmanuel Macron depuis longtemps. La jeune garde ambitieuse de la Macronie intègre aussi les instances du parti : comme le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, ou encore le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu.

Le précédent bureau exécutif était « une instance flasque et sans intérêt », selon l’un de ces participants, qui veut croire que celui-ci sera plus politique et stratégique pour préparer 2022. Quant à Stanilas Guérini, affaibli par les défaites électorales, il reste chef du parti, mais il est désormais très entouré.

