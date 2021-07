Harcèlement policier: «Le confinement n'a fait qu'exacerber le phénomène» pour les jeunes

Une enquête du Bondy Blog et de Mediapart a mis le phénomène en lumière : le harcèlement policier, qui dans certains quartiers populaires cible les jeunes souvent d'origine immigrée. Le phénomène s'est accentué avec les confinements et les mesures sanitaires et pousse certains de ces jeunes, mais aussi parfois leurs familles dans le surendettement.

« Là j'ai l'exemple d'un jeune qui en 6 ou 8 mois a reçu 21 amendes ». Sur le bureau d'Iheb Souilmi, membre d'une association de quartier à Belleville dans le populaire 20e arrondissement de Paris, un dossier et des photocopies de contraventions par centaines. Au total des milliers d'euros d'amendes pour « non-port du masque » ou « violation d'une mesure imposant le port d'un masque ». « Là, le 2 mars il en a reçu deux le même jour », constate-t-elle.

Dans sa permanence elle voit défiler les jeunes dépités, mais aussi des mères de famille désarmées face à ces amendes qu'elles voient s'accumuler jour après jour. « J'ai eu une maman dont le fils avait écopé de 550 euros d'amendes, il avait payé une première et après il a refusé. La maman, elle n'a pas les moyens, elle est revenue à plusieurs reprises en panique, mais qu'est-ce que je peux faire moi ? »

Cumul d'amendes

Un phénomène qui s'est accentué avec la pandémie et les confinements, mais tous ceux que nous avons interrogés insistent : il précède la crise sanitaire. « On a vu monter le système depuis deux ou trois ans, depuis la fameuse police du quotidien de ce gouvernement », explique Omer Mas Capitolin de l'association Maison communautaire pour un développement solidaire. « On ne parle pas seulement d'amende pour non-respect du couvre-feu ou non-port du masque, vous pouvez cumuler des amendes pour tapage nocturne à 14h, pour “déversement de liquide insalubre”, ça veut dire que le jeune a uriné dans la rue ou craché par terre, il y en a des tonnes comme ça. »

Dans le quartier, nous n'avons aucun mal à trouver des jeunes concernés. Comme Esdrass, jeune homme sportif de 28 ans. « Quand je suis posé avec des potes vers 23h30 ou minuit, généralement il y a une équipe de policiers qui passe, ils viennent nous demander nos papiers d'identité, il y a un contrôle et une semaine après on reçoit une amende. 300 ou 350 euros : c'est énorme ! Surtout pour des gens qui ne travaillent pas ou qui gagnent un SMIC, c'est très compliqué. »

D'autant que ces jeunes sont souvent convoqués au tribunal de police et que faute de s'y rendre l'amende est majorée. Esdrass lui travaille, mais avec une dizaine d'amendes en deux ans et près de 3 000 euros à payer, chaque mois son salaire est ponctionné de cent euros par le Trésor public.

« Si mon salaire va partir dans le règlement des amendes, pourquoi travailler ? »

Au-delà du sentiment d'injustice qu'ils voient grandir, Iheb Souilmi et Omer Mas Capitolin sont unanimes sur les effets pervers de cette politique. « Ça les pousse à ne pas travailler », se désespère la première. « Ils se disent “si mon salaire va partir dans le règlement des amendes, pourquoi travailler ?” » Omer Mas Capitolin va plus loin. « Vous avez des jeunes qui sont extrêmement carrés qui ne sont pas dans les deals et qui se retrouvent du jour au lendemain avec les huissiers qui débarquent. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont aller voir le dealer du coin pour trouver du matos et se mettre sur le trottoir pour vendre. On nous parle de mesure de lutte contre la délinquance, mais c'est tout le contraire, c'est un système qui va nourrir la délinquance puisqu'à un moment donné on pousse nos jeunes à trouver de l'argent pour payer ces amendes. » Sans aller jusque-là, le phénomène en incite d'autres à travailler au noir ou sous un nom d'emprunt.

La pratique est d'autant plus problématique qu'il est presque impossible de contester ces amendes. « Les recours individuels sont systématiquement rejetés », confirment Rafaëlle Parlier et l'association Vox Public qui travaillent depuis plusieurs années sur les pratiques discriminatoires de la police.

Nice confinée pendant la pandémie de coronavirus, contrôle de police, le 8 avril 2020. REUTERS/Eric Gaillard

Des amendes sans avoir été contrôlé

« À la fin, c’est toujours la parole du policier, de l'agent assermenté qui fait foi ». Même quand les jeunes peuvent prouver « qu'à l'heure du contrôle ils étaient assis en classe », s'agace Omer Mas Capitolin. « C'est en corrélation aussi avec la politique du chiffre au sein de la police. Les policiers ont l'habitude de contrôler ces jeunes, ils connaissent leur nom, ils connaissent leur adresse, et donc on leur colle comme ça des amendes qui arrivent par vagues. »

Des jeunes qui reçoivent une amende sans avoir été contrôlés, c’est très fréquent, confirme Rafaëlle Pardier. « Avec l'état d'urgence sanitaire, on a octroyé aux policiers un pouvoir de verbalisation renforcé pour faire respecter les mesures sanitaires », explique Rafaëlle Parlier. « Beaucoup de gens qui jusque-là n'avaient aucun contact avec la police ont pour la première fois reçu une amende. Mais pour des jeunes qui étaient déjà en proie à un harcèlement policier, ça n'a fait qu'exacerber le problème. » Un phénomène qui dépasse les frontières de Paris et de sa banlieue, l'association a reçu des témoignages, d'Isère, de l'Essonne, du Maine-et-Loire...

Pour tenter d'infléchir les choses, plusieurs associations et avocats engagés se préparent à saisir collectivement le Défenseur des Droits.

