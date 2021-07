Rentrée scolaire et Covid-19 en France: les différents scénarios prévus par le gouvernement

Le ministre de l’Éducation nationale a dévoilé ce mercredi les protocoles sur lesquels travaille ses équipes pour la prochaine rentrée scolaire. Différents scénarios sont prévus, en fonction de la situation sanitaire mais il n'y aura ni passe sanitaire ni vaccination obligatoire pour les enseignants.

Publicité Lire la suite

Quatre scénarios différents sont envisagés, en fonction du niveau de l'épidémie. Les scénarios de niveau 1 et 2 prévoient de conserver les cours en présentiel. Mais à partir des niveaux 3 et 4, une alternance entre présentiel et distanciel ainsi que des jauges pourraient à nouveau être instaurés au collège et au lycée.

Pour le secteur primaire, les règles restent les mêmes que l’année précédente. Les classes seront donc fermées dès qu’un cas de Covid-19 sera détecté. Un choix dicté par la situation sanitaire et la quatrième vague qui touche le pays.

Maintenir les écoles ouvertes, tout en assurant la protection de tous, un enjeu si essentiel.



Pour cela, le protocole sanitaire pour l’année 2021-2022 comporte 4 niveaux afin de préciser le cadre de fonctionnement adapté au contexte sanitaire #Covid19: https://t.co/8dP93hExl6 — Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) July 28, 2021

Avant tout, l’objectif du ministère est d’éviter les fermetures à répétition vécues l’année dernière. Dans les quatre scénarios possibles, le masque sera donc obligatoire en intérieur à partir du collège. Les activités physiques seront autorisées mais avec distanciation ou interdites en intérieur en fonction de l’évolution de l’épidémie.

Jean-Michel Blanquer l'a confirmé : il y aura bien une différence de traitement entre les élèves vaccinés et non vaccinés, et ce à partir du collège. « Dans le secondaire, seuls les élèves non vaccinés seront évincés et devront suivre l'enseignement à distance », a déclaré le ministre de l'Éducation nationale sur Franceinfo. Les autres poursuivront leur apprentissage en présentiel.

Concernant l’alternance (un groupe en présentiel, l’autre à distance), il ne sera mis en place que dans le pire des scénarios.

Des centres de vaccination près des écoles

Les autorités espèrent également atteindre un taux de vaccination maximal dans le secondaire. « 6 000 à 7 000 centres de vaccination » seront donc déployés à partir de la rentrée proche des établissements scolaires.

La vaccination n'est pas rendue obligatoire pour les professeurs : « À ce stade ça ne nous paraît pas indispensable, a expliqué le ministre. Le pourcentage de professeurs se vaccinant est très important, je pense que ça a dépassé les 80% », a-t-il déclaré.

Il a toutefois laissé la porte ouverte si le taux de vaccination au sein du personnel enseignant n’atteindrait pas un certain cap. « Il faut que ce chiffre aille le plus possible vers 100% pour que nous ne devions pas aller vers l'obligation vaccinale, c'est le dernier recours. Si le pourcentage est trop faible de professeurs vaccinés, on devrait aller vers cela », a-t-il poursuivi.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne