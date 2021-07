France: les députés de gauche devant le Conseil constitutionnel contre le «pass sanitaire»

En France, la gauche ne désarme pas contre le « pass sanitaire ». La loi qui prévoit son extension doit entrer en vigueur le 9 août. Mais il faut avant que le Conseil constitutionnel donne son feu vert. 74 députés de la France Insoumise, du Parti socialiste ou encore du Parti communiste espèrent encore bloquer sa mise en place : ils ont déposé un recours devant le Conseil... et ont défendu leurs arguments devant les Sages jeudi 29 juillet dans l'après-midi.

Publicité Lire la suite

Des députés de gauche marchant main dans la main vers le Conseil constitutionnel. Ils ont exposé leurs griefs contre le texte, et surtout contre le « pass sanitaire ».

Ugo Bernalicis, député France Insoumise explique les points qui le dérangent dans ce texte : « Évidemment il y a l'article 1 qui crée le "pass sanitaire" où il y a pleins de problématiques qui sont soulevés dedans ; sur le licenciement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites ; la vérification du "pass sanitaire" délégué à des personnes privées qui vont avoir votre nom, prénom et votre état de santé ; et les contraintes qui vont être mises en œuvre sur les libertés d'aller et venir. »

Voilà c'est fait on a défendu les libertés individuelles et collectives devant le @Conseil_constit.

Le @GouvernementFR fracture notre société sans être efficace contre le #Covid.

Pour Macron, la seule variable d'ajustement face à la pandémie ce sont nos libertés !#PassSanitaire pic.twitter.com/UtIMJaHZuW — Ugo Bernalicis φ (@Ugobernalicis) July 29, 2021

Stéphane Le Peu, communiste, et Aurélien Taché, ex-Marcheur, étaient également présents. Pas de doute pour ce dernier, le «pass sanitaire » est inconstitutionnel : « Ce qui sera décidé par le Conseil constitutionnel aujourd'hui aura aussi une importance sur la suite. Parce que au-delà de la mise en œuvre de ce "pass sanitaire", si l'on accepte que des acteurs privés puissent accéder comme cela aux données de santé de leurs salariés, de leurs clients etc, on peut avoir des implications absolument terribles. »

💬« Ce que @EmmanuelMacron appelle la société de vigilance, c'est une société de surveillance ! »



Nos libertés ne doivent pas être une variable d’ajustement. J’ai défendu notre recours contre le #PJLSanitaire devant le @Conseil_constit.



Mon Itw @leJDD ⤵️https://t.co/CVm8UzJ2c1 — Aurélien Taché (@Aurelientache) July 29, 2021

Selon eux, la loi serait discriminante pour les plus précaires ayant un accès plus limité aux vaccins. La décision des Sages du Conseil sera rendue le 5 août.

Nous avons été auditionné cet après midi par le @Conseil_constit sur la #PJLSanitaire #PasseSanitaire .

Pour ma part j’ai surtout insisté sur les atteintes au droit du travail en particulier pour les salariés en CDD et les intérimaires. pic.twitter.com/L23TNeEDqj — Stephane Peu (@stephane1peu) July 29, 2021

►À lire aussi : Décryptage - Conseil constitutionnel: les points du projet de loi sanitaire qui font débat

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne