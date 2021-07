Covid-19 en France: les nouvelles contaminations en hausse

En France, les nouvelles contaminations au coronavirus sont en hausse : elles ont doublé par rapport à la semaine dernière. Ce sont les jeunes de 10 à 39 ans qui se contaminent le plus.

Même si l’ensemble du territoire français est touché majoritairement par le variant Delta, de grosses disparités existent. Les régions métropolitaines les plus touchées sont celles qui accueillent le plus de touristes à savoir : l’Occitanie, la Nouvelle Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

La Guadeloupe et la Martinique débordées par le virus

Mais c’est surtout en Outre-Mer que la situation est inquiétante particulièrement sur les îles de la Guadeloupe et de la Martinique où la tension hospitalière est de plus en plus forte. Aucun lit ne réanimation n’est par exemple disponible dans les établissements martiniquais.

Malgré la saison estivale et la reprise des activités culturelles et de loisir, Santé Publique France appelle les Français à ne pas relâcher les gestes barrières et incite toujours plus à se faire vacciner. À l’heure actuelle, 50% des Français sont complètement vaccinés. Un chiffre qui dégringole en Martinique et Guadeloupe atteignant à peine les 17% et qui est encore trop insuffisant chez les personnels de santé notamment.

Mais sans noircir le tableau, les autorités espèrent que la population, ayant appris cette année à être vigilante face au virus, saura prendre la mesure de la reprise épidémique.

