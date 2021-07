France: les 600 sans-abri qui ont investi la place des Vosges ont été évacués

Les 600 sans-abris qui avaient installé leurs tentes jeudi après-midi sur la très belle place des Vosges, en plein cœur de Paris ont été « mis à l'abri » en fin de matinée ce vendredi. Ils étaient accompagnés par le « Collectif Réquisitions » qui demande aux pouvoirs publics des conditions d'hébergement dignes.

Par petits groupes de 10, femmes, enfants et adultes isolés montent dans des cars spécialement affrétés. Direction des centres d'hébergement d'urgence dans un premier temps, puis des hôtels.

Jeudi après-midi, environ 600 personnes s'étaient installés sur cette fameuse place parisienne pour interpeller l’État sur le manque de place d’hébergement. Une situation que dénonce l’adjointe aux solidarités de Paris, Léa Filoche, au micro de Pierre Olivier du service société : « Ces familles-là, on sait qu’elles sont là. Il y a une partie qui vient d’arriver, mais une grande partie d’entre elles est (déjà) sur le territoire officiellement, ils n’ont pas de problèmes de papiers, ils travaillent… Juste qu’il n’y a pas de logement, en fait », témoigne-t-elle.

« Il faut créer de nouvelles places », alerte-t-elle, « il y a 1 600 hôtels à Paris, dont on sait aujourd’hui que 70 % n’ouvriront pas cet été, donc il y a des mètres carrés vides ».

« En Île-de-France, il y a 400 000 logements vides »

Le collectif Réquisitions à l'origine de cette action place des Vosges dénonce lui aussi le manque de volonté de l'État, notamment pour réquisitionner des logements vacants. « Pour donner une idée, il y a plusieurs milliers de personnes à la rue à Paris et un peu autour. En Île-de-France, il y a 400 000 logements vides. Je ne parle pas des logements particuliers, je parle des logements d’institutions : ça peut être des banques, ça peut être des assurances, des hôpitaux… Et on demande que ces logements-là soient mobilisés et ça coûterait moins cher, je pense, que tout ce qu’ils font là. Les gens, par exemple, vont aller dans les hôtels et ça va coûter beaucoup d’argent ! », nous explique Philippe Carreau, membre du collectif.

En un an pourtant, l'État a créé 2 000 places d'hébergement d'urgence, notamment dans des hôtels, un chiffre qui reste très insuffisant, selon le collectif Réquisition.

