France: nette augmentation de la délinquance en 2021

En France, les chiffres de la délinquance sont en nette augmentation depuis 2020, selon le rapport pour les six premiers mois de l'année du ministère de l'Intérieur. Les chiffres atteignent même des niveaux plus élevés que ceux enregistrés avant la crise sanitaire.

Pour comparer ce qui est comparable, mieux vaut regarder l'évolution des chiffres entre 2019 et 2021, car 2020, marquée par des confinements successifs, a connu une baisse mécanique de la délinquance. Au total, plus de 350 000 agressions constatées en six mois, contre 300 000 au premier semestre 2020 et 320 000 sur la même période de 2019.

Le confinement et les violences sexuelles et intrafamiliales

Par rapport à 2019 donc, les coups et blessures volontaires ont augmenté de 10%. Les agressions dans la rue, ou dans des lieux publics avoisinent aujourd'hui les 2000 cas par jour, rapporte ce rapport révélé par Le Figaro jeudi. Les agressions sexuelles sont également en augmentation : 29% de plus ces six premiers mois par rapport au premier semestre 2019. À noter aussi que les homicides et tentatives d'homicides sont en hausse de 12%.

Dans un précédent rapport, en janvier, le ministère de l'Intérieur donnait une « première photographie » des tendances pour l'année 2020. Si le nombre de vols et de cambriolages était en forte baisse, en revanche, les viols et violences intra-familiales étaient signalées à la hausse, sans doute en partie un effet du confinement, indiquent les analystes.

Cette délinquance touche particulièrement un grand quart nord-est de la France incluant la région parisienne, et la côte d'Azur. Particularité de ces nouveaux chiffres, les départements ultra-marins sont dans le rouge vif.

