Passe sanitaire: l'accès au certificat va être simplifié pour les expatriés

Les Français vaccinés à l'étranger et qui rentrent en France ne parviennent pas à obtenir le précieux QR code du passe sanitaire.

Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État chargé du Tourisme s’est exprimé samedi 31 juillet dans Le Journal du Dimanche. Il a notamment évoqué le sort des Français de l’étranger qui reviennent dans l’Hexagone et rencontrent des difficultés pour obtenir le QR code de leur passe sanitaire.

Des nombreux français de l'étranger l'attestent : le passe sanitaire rime avec galère. Quand ils sont vaccinés à l'étranger et qu'ils rentrent en France, ils ne parviennent pas à obtenir le précieux QR code du passe sanitaire. Il y a un vide administratif, et ils ne peuvent donc pas aller dans les lieux de culture et de loisirs.

Avec l'extension du passe sanitaire prévue le 9 août, il devenait urgent d'agir. Le secrétaire d'État au Tourisme annonce donc que les demandes pour recevoir un QR code pourront être déposées en ligne à partir de la semaine prochaine. Il faudra se munir d’une preuve de sa vaccination.

Le cas particulier des vaccins non homologués

Entretemps, ces Français de l’étranger devront se faire tester pour entrer dans un lieu demandant le passe sanitaire. En revanche, celles et ceux qui ont été vaccinés mais avec des doses non homologuées par l'Union européenne, comme les vaccins russe ou chinois, devront encore patienter.

Une réflexion est en cours pour savoir s'ils pourraient recevoir en plus un vaccin reconnu afin de régulariser leur situation précise Jean-Baptiste Lemoyne.

