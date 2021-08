Covid-19 en France: dans un hôpital de Toulouse, les prémices d’une quatrième vague

Le service de réanimation de l'hôpital Purpan, à Toulouse, en février 2021 (image illustration). AFP - GEORGES GOBET

Texte par : RFI Suivre 4 mn

En France, on voit les prémices d'une quatrième vague de coronavirus. Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés et admis en réanimation ne cesse d'augmenter depuis plus de 15 jours. Si on regarde une carte du pays, on peut voir des disparités d'une région à l'autre. Les plus touristiques, en cette période de vacances, sont plus touchées que les autres.