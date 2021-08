Covid-19 en France: face à l'afflux de patients, le plan blanc activé en Corse et en Paca

En France après la Corse, c'est en région Paca, Provence-Alpes-Côte d'Azur que le plan blanc a été activé, soit dans un grand quart sud-est du pays. Ce dispositif de crise sanitaire, déclenché dans ce cas par les agences régionales va permettre aux établissements de soin de ces deux territoires de mieux gérer l'afflux de patients atteints par le Covid-19, car il s’agit de deux régions où les chiffres s'envolent.

En une semaine, le nombre d'hospitalisations pour Covid-19 en région Paca a augmenté de 56%. Le taux d'incidence, soit le nombre de tests positif pour 100 000 habitants est passé d'un peu plus de 400 fin juillet, à 562 aujourd'hui. En Corse, ce taux atteint même 830 pour 100 000 dans le nord de l'île.

Parmi les explications à cette explosion des cas, il y a l'afflux de touristes dans ces deux régions très prisées l'été. Le week-end dernier, 130 000 vacanciers se sont croisés en Corse, entre les départs et les arrivées.

Le sud-est de la France accueille lui 30 millions de visiteurs par an, dont une bonne partie en juillet/août. Cette augmentation de population créé généralement des tensions dans les hôpitaux. La reprise de l'épidémie vient donc s'ajouter.

À Marseille, ce mercredi, les 32 patients Covid en réanimation occupaient les derniers lits disponibles dans les hôpitaux universitaires. D'où l'activation du plan blanc. Il va permettre aux établissements de santé de déprogrammer des opérations, non-urgentes, même si celles-ci sont toujours moins nombreuses au mois d'août. Et de rappeler des soignants en congés.

Seuls les agents volontaires peuvent être sollicités. Après plus d'une année et demi de crise sanitaire, ils risquent d'être plus difficile à trouver.

