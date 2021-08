Covid: un passe sanitaire en France pour les touristes étrangers

Le gouvernement français a annoncé jeudi qu'il va mettre en place un dispositif permettant aux touristes vaccinés hors Union européenne d'obtenir un passe sanitaire.

« Notre objectif est que dès le 9 août ces touristes présents sur le sol national puissent obtenir des passes sur le même modèle que les Français établis hors de France », a déclaré le secrétaire d'État chargé du Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne sur la radio France Inter. « Nous mettons en place un dispositif dédié évolutif qui va monter en puissance pour faire face à ces demandes », a-t-il ajouté sans donner davantage de précisions.

Depuis lundi, le gouvernement a mis en place un dispositif pour que les expatriés français vivant hors de l'Union européenne et vaccinés à l'étranger « avec des vaccins reconnus par l'Agence européenne des médicaments » puissent obtenir un passe sanitaire spécial.

Dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel

Face à la flambée de l'épidémie de Covid-19, qui a fait plus de 112 000 morts en France, le passe sanitaire (test Covid négatif récent, attestation de vaccination ou certificat de rétablissement) est entré en vigueur le 21 juillet dans les « lieux de loisirs et de culture » rassemblant plus de 50 personnes. Il doit être étendu lundi aux cafés, restaurants, trains grandes lignes et vols intérieurs, ainsi qu'aux patients non urgents et visiteurs dans les établissements de santé et maisons de retraite. Sous réserve de la décision attendue ce jeudi du Conseil constitutionnel, saisi par des députés de gauche.

Par ailleurs, Jean-Baptiste Lemoyne a tenu à rassurer les étudiants étrangers en annonçant que « le principe est acté que nous accueillerons les étudiants internationaux qui sont inscrits dans les établissements ». « Nous allons annoncer dans les prochains jours les modalités pratiques qui leur permettront de venir », a-t-il ajouté.

