Covid-19: Emmanuel Macron confirme une 3e dose de vaccin «pour les plus âgés et les plus fragiles»

Emmanuel Macron avait déjà annoncé le 12 juillet le principe d'une campagne de rappel à la rentrée pour les plus vulnérables, comme le font d'autres pays, comme Israël. AP - Christophe Ena

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Le président français a confirmé ce jeudi que son gouvernement se préparait à organiser une campagne de rappel vaccinal anti-Covid « à la rentrée » en septembre pour « les plus fragiles et les plus âgés ».