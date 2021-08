«Pass sanitaire»: le Conseil constitutionnel français valide l'essentiel du dispositif

La loi instaurant le « pass sanitaire » ainsi que la vaccination obligatoire des soignants a été validée, ce jeudi 5 août 2021, par le Conseil constitutionnel français. Les Sages de la rue de Montpensier ont néanmoins censuré plusieurs dispositions prévues dans le projet du gouvernement.

« Le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé », ont annoncé les membres du Conseil constitutionnel ce jeudi 5 août, au moment de valider dans les grandes lignes les principes relatifs à l'extension du « pass sanitaire » et à l'obligation vaccinale des soignants, entre autres professions en contact avec des publics fragiles.

Les salariés qui ne présenteront pas de pass verront leur salaire suspendu. Comme le prévoyait la loi, ils ont désormais jusqu'au 15 septembre pour justifier de « l'administration d'au moins une des doses sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 ». Puis ils devront, avant le 15 octobre, présenter un schéma vaccinal complet.

Cependant, les Sages estiment que l'isolement obligatoire de 10 jours, prévu pour les malades dans le projet de loi, n'est pas « nécessaire, adapté et proportionné ». Ils évoquent une privation « sans décision individuelle fondée sur une appréciation de l'autorité administrative ou judiciaire ». La mesure est censurée.

Les Sages ont également recalé les dispositions prévues en matière de rupture de contrats à durée déterminée (CDD) de salariés qui ne présenteraient pas le « pass » alors que leur activité le requerrait. Ils considèrent qu'il s'agit d'une « différence de traitement » avec les personnes en contrat à durée indéterminée (CDI), qui ne peuvent être licenciées pour ce motif.

Vers une généralisation du dispositif dans le quotidien des français

Le « pass sanitaire », projet de loi adopté fin juillet par le Parlement, pourra donc être exigé, dès ce lundi 9 août, dans les trains, les avions, les autocars (longs trajets), les activités de loisirs, dans les cafés et restaurants, y compris en terrasse, ainsi qu'au sein des foires, séminaires et salons professionnels.

L'extension concernera de grands magasins et centres commerciaux « au-delà d'un certain seuil défini par décret », et ce dans le cas où « la gravité des risques de contamination » à l'échelle d'un département le justifierait. Mais les préfets devront garantir « l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi qu'aux moyens de transport accessibles dans l'enceinte de ces magasins et centres ».

Le Conseil a également validé l'obligation du « pass sanitaire » pour les visiteurs ou les patients non urgents dans les établissements de santé et maisons de retraite. Il précise que cela pourra se faire tant que cela ne fait pas « obstacle à l'accès aux soins ». « Jamais nous n'arrêterons de soigner qui ce soit », a d'ailleurs tenu à rassurer le ministre français de la Santé, Olivier Véran, lors d'une rencontre avec des soignants ce jeudi. La décision pourrait être laissée à l'appréciation des soignants.

Vers une nouvelle journée de mobilisation en France ce week-end

Le gouvernement peut être satisfait, voire soulagé. Il espère que ce feu vert permettra d'éteindre progressivement les contestations. Une partie de l'opposition peut également voir midi à sa porte, et se réjouir que plusieurs points aient été retoqués.

Le Premier ministre, Jean Castex, s'est réjoui par communiqué d'une décision qui, explique-t-il, permettra « le plein déploiement de la stratégie de lutte contre la Covid-19 ». Il prend acte de l'annulation de la disposition prévoyant une obligation d'isolement pour les personnes ayant fait l'objet d'un diagnostic positif.

« Les pouvoirs publics s'attacheront à rappeler à toutes les personnes atteintes de la Covid-19, y compris sous une forme asymptomatique, la nécessité de respecter scrupuleusement les recommandations médicales en matière d'isolement », promet Jean Castex.

En revanche, la colère domine parmi les opposants les plus radicaux à ce texte : ils confirment leur appel à une nouvelle mobilisation samedi. Si l'obligation vaccinale est plutôt bien accueillie par les représentants des professionnels de santé, notamment les ordres ou les fédérations d'établissements sanitaires et médico-sociaux, elle est rejetée par certains syndicats. Sud et la CGT appellent à une grève nationale contre l'obligation vaccinale et le « pass sanitaire ».

