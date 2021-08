France: nouvelle mobilisation contre le passe sanitaire et la vaccination obligatoire

Nouvelle manifestation contre le passe sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants, samedi 7 août à Paris. AFP - STEPHANE DE SAKUTIN

Texte par : RFI Suivre 4 mn

En France, les opposants au passe sanitaire et à la vaccination obligatoire des soignants manifestent de nouveau ce samedi pour le quatrième week-end de mobilisation à Paris et dans plus d'une centaine de villes.