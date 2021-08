Passe sanitaire en France: le gouvernement répond aux manifestants et lâche un peu de lest

Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé que la durée de validité des tests négatifs sera désormais valable non plus deux mais trois jours.

Alors que la mobilisation contre le passe sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants a encore pris de l'ampleur hier samedi, le gouvernement a décidé de répliquer ce dimanche matin. Une réponse mêlant légères concessions et fermeté, notamment vis à vis des personnalités politiques impliquées dans la contestation.

Pas question de céder à la pression de la rue, mais Olivier Véran lâche un peu de lest. Le ministre de la Santé annonce notamment que la durée de validité des tests négatifs sera désormais valable non plus deux mais trois jours. Autre assouplissement : il sera possible d'effectuer des autotests supervisés par un professionnel de santé, en plus des tests antigéniques et PCR.

C'est là la preuve que le gouvernement n'est pas borné, selon son collègue des Affaires européennes, Clément Beaune, invité d'Europe 1 ce dimanche : « C’est une souplesse de fonctionnement, de mise en œuvre de ce passe sanitaire. Il ne s’agit pas d’opposer une forme de dogmatisme rigide à des manifestants, qui eux défendraient la liberté. Je crois que ça ne se passe comme ça. Il faut entendre les messages. Et le gouvernement, depuis le départ, a été pragmatique. On cherche à ne pas mettre de contraintes inutiles, mais à répondre à cette quatrième vague de la manière la plus proportionnée possible ».

Selon Santé publique France, les soins critiques accueillaient samedi 1 510 patients contre 1 099 il y a une semaine. Le nombre des hospitalisations est monté à 8 425 contre 8 368 vendredi.

Aucune souplesse en revanche vis-à-vis des responsables politiques surfant sur la contestation. Et Clément Beaune vise en particulier l'ex-numéro 2 du FN, Florian Philippot désormais président du mouvement Patriotes. « Si ces gens-là mettaient la même énergie à appeler leurs concitoyens à se faire vacciner qu’ils le font à raconter n’importe quoi, à répandre de fausses nouvelles, à répandre des mensonges, à inciter à la violence, à faire des amalgames dégueulasses, on passerait du cynisme au civisme et je crois que chacun et gagnerait », a-t-il affirmé.

Reste à savoir si ce mélange de fermeté et de concessions permettra d'éviter que la contestation continue à prendre de l'ampleur. Ils étaient samedi 30 000 de plus dans la rue que la semaine précédente soit plus de 230 000 personnes, un niveau jamais atteint depuis le début de la contestation, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

