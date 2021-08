Covid-19: la Guadeloupe et la Martinique frappées par une 4e vague, les hôpitaux saturés

Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, se rend à partir de mardi en Guadeloupe et en Martinique où le gouvernement a instauré un reconfinement partiel pour faire face à « la forte reprise de l'épidémie » de Covid-19.

Face à la quatrième vague qui frappe les Antilles, où les hôpitaux sont saturés, les autorités ont instauré le 30 juillet un couvre-feu de 20h00 à 05h00 en Martinique, où des heurts se sont produits entre manifestants et forces de l'ordre à Fort-de-France.

Afin d'augmenter la capacité d'accueil en réanimation au CHU de Fort-de-France, 50 militaires du service de santé des armées et du régiment médical de l'armée de terre sont arrivés en Martinique au cours de la semaine.

Le couvre-feu est également en vigueur depuis mercredi à la Guadeloupe. Devant la flambée de l'épidémie, le préfet de région a pris de nouvelles mesures : les restaurants, qui restaient ouverts à midi, seront fermés à partir de lundi 20h00.

La population est par ailleurs particulièrement sceptique vis-à-vis du vaccin contre le Covid-19. Seulement 21% de la population en Guadeloupe et Martinique avait reçu une première dose de vaccin en date du 5 août, selon les données du site COVIDTracker.

Le taux d'occupation en service de réanimation était de 200% en Martinique et de 150% en Guadeloupe.

En Guadeloupe, le vaccin un enjeu politique ?

« En temps normal, nous avons 22 lits de réanimation et 6 lits de soins continus, explique Gérard Cotellon, directeur général du CHU de Guadeloupe. Là, je suis passé à 53 lits de réanimation. Donc la situation est compliquée, la couverture vaccinale en Guadeloupe est aux alentours de 20%. C’est un peu à l’instar de ce qui se passe aussi dans l’Hexagone, avec peut-être une dimension particulière pour la Guadeloupe, c’est que c’est devenu un peu le combat des nationalistes, des patriotes… Alors, ne pas se faire vacciner, c’est mettre en avant la pharmacopée guadeloupéenne. Le résultat des courses, c’est que nous avons un peu plus de 70% de variant Delta et donc l’impact sur le tissu hospitalier est majeur. Quelque part, la bataille est perdue pour la quatrième vague, mais voilà, il faut vraiment gagner la conviction des gens sur le fait que la solution pour éviter une cinquième vague c’est la vaccination. »

« L'État est présent aux côtés des Antillais pour faire face à la forte reprise de l'épidémie de Covid-19 en Guadeloupe et en Martinique », a annoncé le ministre des Outre-mer sur Twitter. « Je m'y rendrai dès mardi pour faire un point d'étape sur les mesures de freinage mises en place et accompagner les renforts venus de l'Hexagone », a-t-il ajouté. Il arrivera mardi soir en Guadeloupe et se rendra jeudi en Martinique, a précisé son entourage.

L’appel d’Olivier Véran à des renforts de métropole

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a de son côté adressé dimanche un appel auprès des soignants pour qu'ils se rendent en Martinique ou en Guadeloupe afin de renforcer les équipes médicales sur place.

« Je fais appel à la solidarité nationale de nos soignants de métropole pour venir en aide aux hôpitaux ultra-marins, et notamment de Martinique et de Guadeloupe, qui font face à une vague épidémique très intense et qui frappe une population encore trop peu vaccinée », a-t-il dit sur Twitter.

« Si vous êtes prêts à apporter une aide supplémentaire dans la lutte contre l'épidémie, je vous demande de contacter votre chef d'établissement, si travaillez à l'hôpital, ou de prendre contact avec l'ARS pour qu'on puisse prévoir avec vous le soutien que vous pourrez apporter aux populations locales de Guadeloupe et de Martinique », a-t-il ajouté.

Face à la situation sanitaire en Martinique et en Guadeloupe, j’en appelle à la solidarité nationale pour venir en soutien aux équipes médicales sur place.

Le message s'adresse aux médecins anesthésistes, réanimateurs, urgentistes, infectiologues, infirmiers, notamment de réanimation, ou encore aides-soignants. Le ministre précise que l'État prendra en charge les frais de déplacement et d'hébergement et qu'il y aurait une « rémunération à la clé ».

Les autorités de santé ont « armé de nombreux lits de réanimation supplémentaires » et fait appel à « tous les moyens civils et militaires disponibles », a-t-il ajouté. Il précise qu'un premier avion partira dès mardi avec à son bord déjà des dizaines de soignants.

« Nous avons déjà transféré quatre patients pour se donner un peu d’air en réanimation, raconte le directeur général du CHU de Guadeloupe. Il y a quatre autres qui vont arriver dans la semaine qui arrive. Voilà, ça nous donne un peu d’air, mais vous voyez, il faudrait à peu près entre sept et six entrées par jour, très rapidement, nous sommes de nouveau à saturation. Donc c’est une situation compliquée, qui arrive dans un contexte où les personnels sont fatigués. J’ai déjà recruté une quarantaine de personnes pour venir nous prêter main forte. On a besoin que des professionnels de l’Hexagone viennent nous aider. Ils seront bien accueillis, on n’a pas mal besoin d’aide. Le nombre de malades est exponentiel. Les choses sont compliquées, quand en plus vous manquez de ressources. »

