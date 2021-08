À Marseille, la défiance aux terrasses des cafés après la mise en place du passe sanitaire

Le passe sanitaire est obligatoire depuis lundi 9 août, en France, dans les restaurants, cafés, transports long trajet, hôpitaux. Les français doivent présenter un justificatif de vaccination ou encore un test négatif. Les restaurateurs, qui espéraient que le dispositif ne concerne pas les terrasses, sont bien obligés de faire avec, sous peine d'amendes. Reportage à Marseille, à l'Escale Borély, un ensemble de cafés et restaurants de bord de mer, très prisé d'habitude des touristes.

De notre envoyée spéciale à Marseille, Marie Casadebaig

Devant la terrasse du restaurant l’Indigo, face à la mer, un panneau accueille désormais les clients. Il les invite à patienter jusqu’à l’arrivée d’un employé, comme Clara, pour le contrôle de leur passe sanitaire. D’habitude, les clients s’installent seuls à la table qu’ils ont choisis.

« Le problème, c’est que s’ils n’ont pas le passe, il faudrait les virer de la terrasse. Du coup, ça créerait des problèmes. On préfère le faire directement à l’entrée parce que c’est plus simple », constate-t-elle.

C’est une tâche supplémentaire qu’appréhende la serveuse. Elle ne doit surtout pas faire attendre les clients trop longtemps sous peine de les voir partir ailleurs. Il n’y a pas de risque pour ce premier service sous passe sanitaire, seules quelques tables sont occupées à l’heure du déjeuner. « Tout le monde n’est pas vacciné. Le passe sanitaire, il n’y a pas tout le monde qui l’a. Le restaurant d’à côté, en général, ils font plus de clients que nous. Là, à midi, ils n’ont pratiquement pas travaillé », poursuit Clara.

Kevin Suppiot, le gérant de l’Indigo n’est pas surpris. « Un bon trois quarts de nos clients nous ont clairement dit que ce serait leur dernier repas avant novembre. On est en pleine interrogation », constate-t-il.

Quatre jeunes hommes se présentent à l’entrée de la terrasse. Ils ont tous leur téléphone à la main, manifestement déjà rôdé à l’exercice. « On est fiers et libres, parce qu’on est libres de nos mouvements. On a l’impression d’être un robot, d’être affilié à un code barre mais ça vaut le coup. »

Test de dépistage

Au milieu des restaurants de plages, plusieurs pharmacies ont installé des tentes de dépistage. Ce premier jour sous passe sanitaire, il y avait du monde pour obtenir le précieux sésame, comme Anne-Marie, la petite trentaine, sa sœur et leur mère, qui préfèrent le test à la vaccination.

« On est passé par hasard. On est parti faire la grande roue et en passant, on a dit : “On va le faire pour aller boire un petit coup”, parce que ma sœur on la voit pas souvent. Vu qu’on est venu la voir, on veut profiter de la journée. » Imagine-t-elle faire un test tous les trois jours ? « Ah, non, pas du tout ! Là, ça va être compliqué. On improvisera. Chaque fois qu’on voudra sortir, on prévoira à l’avance. Franchement, c’est pas pratique du tout », répond-t-elle.

« Malheureusement, sans ça, qu’on soit d’accord ou qu’on soit pas d’accord, on est bien obligé de s’y faire. Mais je trouve ça un peu stupide. Il faut réfléchir à ce qu’on fait et ne rien oublier. Donc, on vit sous tension. On vit pas tranquille », estime leur mère.

« Je vous dis la vérité. Pour moi, il est inenvisageable de faire le vaccin. De toute façon, de ce que j’ai vu, le test sera gratuit jusqu’à l’automne. Après, à l’automne, on aura le temps de voir venir. Mais pour le moment, tant qu’ils sont gratuits et que nous pouvons “profiter un petit peu”, on va profiter à fond. Surtout qu’on a passé un hiver pas très bon. Donc, c’est décevant », reprend l’une d’elle.

