Covid-19: à Marseille, la 4e vague compliquée par les inégalités sociales

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca) est en « plan blanc » depuis déjà une semaine pour faire face à une quatrième vague du Covid-19. Une situation difficilement gérable dans une zone où le taux de vaccination est l'un des plus faibles de France. Reportage à l'hôpital de la Timone à Marseille.

Avec notre envoyée spéciale à Marseille, Marie Casadebaig

Le service de réanimation du professeur Lionel Velly compte vingt lits. Quinze sont occupés par des patients Covid, quinze patients non vaccinés Et ce sera bientôt insuffisant, d’où ce coup de fil : « C'est un appel à l'aide à la direction des soins pour essayer d'avoir des heures supplémentaires », explique le médecin.

Car les deux semaines à venir s’annoncent extrêmement compliquées. Cette quatrième vague, comme ailleurs, touche surtout des 30-40 ans, génération active, peu vaccinée et au sein de laquelle le virus circule extrêmement vite.

Mais à Marseille, encore plus qu’ailleurs, les inégalités sociales se traduisent en réanimation. « Là, on est sur une population avec une fracture numérique, souligne Lionel Velly. Prendre un rendez-vous sur Doctolib, c'est extrêmement simple. Mais on voit qu'il y a une barrière de langue et que les gens ont un manque d'information sur la vaccination. Et quand vous regardez la répartition des vaccinés en fonction des différents quartiers, c'est plus que criant. »

Le service s’était préparé à un changement de profil des patients. Pas toujours évident pour le moral. « ‬Ça nous remet en question nous aussi face à nos familles, à nos amis. Cela veut dire que tout le monde peut être touché », avoue Laura, infirmière.

L’épidémie a déjà usé l’équipe du professeur Velly. Le rappel des agents en congés ne se fera donc qu’en dernier recours.

En France métropolitaine, le plan blanc a été déclenché ce mardi 10 août dans une quatrième région, en Nouvelle-Aquitaine dans le Sud-Ouest. C'est la quatrième région à appliquer cette mesure après la Corse, Paca et l'Occitanie. Ce dispositif de crise permet aux hôpitaux de pousser les murs quand leurs services sont menacés de saturation.

