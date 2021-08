Covid-19: dans les Antilles, une situation «extrêmement grave» avant la visite ministérielle

Intubation d'un patient en unité Covid-19, à Pointe-à-Pitre, le 6 août 2021. AFP - CEDRICK ISHAM CALVADOS

Malgré le couvre-feu et le confinement partiel instaurés la semaine dernière pour freiner l'épidémie de Covid-19, les départements antillais connaissent une importante recrudescence de cas. Le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu est attendu dans la journée, ce mardi 10 août en Guadeloupe. Il se rendra en Martinique dès jeudi pour une « visite de crise » et pour afficher le soutien de l'État au personnel médical mobilisé. Olivier Véran, ministre de la Santé et des solidarités, est également attendu sur place.