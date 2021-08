Covid-19 en Martinique: l'hôpital de Fort-de-France submergé

Les ministres de la Santé Olivier Véran et des Outre-mer Sébastien Lecornu étaient ce jeudi 12 août au CHU de Fort-de-France. Le plus gros hôpital de la Martinique est totalement submergé par la vague de patients malades du Covid-19. Les médecins appellent plus que jamais la population à se faire vacciner.

Avec notre envoyé spécial à Fort-de-France, Pierre Olivier

Il est 10h00. Un patient arrive en détresse respiratoire, il est immédiatement intubé. « On s'aperçoit qu'avec cette typologie de patient, ça peut aller très vite, explique le médecin. En moins d'une heure, le patient peut être décédé ou intubé quand il est en réanimation. C'est ce qui s'est passé. »

Dans les moindres recoins, des patients hagards, allongés. Le docteur Yannick Brouste, chef des urgences, doit pousser les murs. « Ça, c'est quelque chose que l'on voit très rarement. C'est-à-dire que sur le tableau, il y a plus de 50 personnes. »

Chaque jour dans cet hôpital, 10 patients décèdent du Covid-19. Cette femme reste en observation. « Ça faisait déjà une semaine que j'avais le Covid-19 chez moi, et puis j'ai senti que je n'arrivais plus à respirer et depuis, je suis hospitalisée », raconte-t-elle. Lorsqu'on lui demande si elle avait peur de mourir, elle acquiesce en sanglotant.

Hébétée, sollicitée par plusieurs patients, cette soignante est au bord des larmes : « On n'a pas l'habitude de telles situations et on aimerait bien en sortir le plus rapidement possible avant l'épuisement. Donc allez tous vous faire vacciner avant que ça chauffe. »

Le docteur Brouste fait le point sur la situation : « En réanimation, zéro patient vacciné, et en terme de patients décédés, on n'a pas de patient décédé qui était vacciné. » Un bilan qui, espère-t-il, convaincra la population de se faire vacciner.

