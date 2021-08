Emmanuel Macron défend la gestion «démocratique» de la crise sanitaire et

Emmanuel Macron a présidé depuis le fort de Brégançon un conseil de défense sanitaire en visio-conférence. Face à la dégradation de la situation en Outre-Mer mais aussi en métropole, le chef de l'État a justifié l'extension du passe sanitaire et a de nouveau appelé les Français à se faire vacciner.

Emmanuel Macron a interrompu sa pause estivale pour lancer un nouvel appel à la vaccination : « Notre objectif, c'est la vaccination de tous les Français qui peuvent être vaccinés. Tenir au moins la cible de 50 millions de primo-injections d'ici la fin du mois d'août. »

À la rentrée, une campagne de vaccination va cibler les jeunes dans les établissements scolaires et les populations à risque auxquelles sera proposée une troisième dose. Et, à partir, de mi-octobre, les tests sans prescription ne seront plus gratuits.

La vaccination, c'est une « assurance tout risque contre la réanimation », a martelé Emmanuel Macron qui prépare les Français à une rentrée sanitaire compliquée : « La crise sanitaire n'est pas derrière nous. Nous allons vivre pour encore plusieurs mois avec ce virus. »

D'ici là, la Martinique et la Guadeloupe seront confinées, la Polynésie en état d'urgence. Tous les voyageurs en provenance de pays à risque devront se soumettre à des tests antigéniques. Des mesures adaptées à la reprise de l'épidémie selon Emmanuel Macron, comme l'extension du passe sanitaire qui fait l'objet de critiques...

« Jamais dans notre histoire, une crise d'une telle ampleur n'a été combattue de manière aussi démocratique : nous avons rendu publiques toutes les données dont nous disposions sur lesquelles nous fondions nos décisions. Nous avons pris les décisions et c'est ce qui est attendu de celles et ceux qui président et gouvernent. »

Au creux de l'été, le chef de l'État affiche sa fermeté.

■ Les touristes en Martinique contraints d'abréger leurs vacances

Un quatrième confinement très strict a commencé en Martinique. Il est accompagné d'une fermeture des plages, restaurants, commerces non essentiels, d'un couvre-feu entre 19h et 5h, et de déplacements limité à un rayon d'un kilomètre. Les hôtels et les centres de vacances ferment leurs portes. En conséquence, Air France a affrété ses plus gros avions vers la Martinique et des centaines de touristes quittent l’île de manière anticipée.

Reportage à l'aéroport Aimé-Césaire de Fort-de-France Pierre Olivier

