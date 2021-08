REPORTAGE

France: la solidarité s’organise avec une Algérie touchée par les incendies et le Covid-19

Audio 01:16

Femme regardant la fumée, après un incendie près du village de Larbaa Nath Irathen, en Kabylie, le 11 août (Image d'illustration). AP - Fateh Guidoum

Texte par : RFI Suivre 5 mn

En proie à des incendies dévastateurs et meurtriers et à une violente vague de Covid-19, l'Algérie vit une véritable crise sanitaire. De l'autre côté de la Méditerranée, la diaspora se mobilise pour collecter et envoyer des biens de première nécessité à la famille et aux amis. Ce jeudi 12 août, c'était une effervescence solidaire devant la grande mosquée d'Argenteuil. Reportage.