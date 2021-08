France: Florian Philippot, l'homme qui surfe sur la vague anti-passe sanitaire

Il sera de nouveau dans la rue ce samedi. L'ex-bras droit de Marine Le Pen s'est imposé ces dernières semaines comme l'une des figures anti-passe sanitaire. De quoi lui redonner une place sur l'échiquier politique ? Ses anciens amis du Rassemblement national (RN) minimisent.

Publicité Lire la suite

Il était « fini », « mort politiquement », selon ses anciens camarades, depuis son départ fracassant du RN. Florian Phillipot croit à son come back. Bientôt quarante semaines qu'il manifeste tous les week-ends contre la gestion gouvernementale du Covid-19, contre le confinement ou le port du masque,

Longtemps, ils étaient une centaine et puis, c'est le tournant le 12 juillet avec l'annonce du passe sanitaire. Depuis, la mobilisation grandit. Derrière lui, mais pas seulement, plus de 250 000 personnes en France en plein été.

Face à un Macron qu'il juge « brutal », « liberticide », l'énarque s'enorgueillit d'être en dynamique avec 25 000 adhérents à son parti Les Patriotes. « C'est plus que le RN », tacle-t-il.

« Son cortège n'est pas celui qui rassemble le plus », selon le RN

C'est qu'à l'inverse de son ancien parti, qui joue un difficile numéro d'équilibriste pour ne pas apparaître aux cotés des plus radicaux, Florian Philippot n'hésite pas à s'afficher avec des figures complotistes, même s'il insiste : « Je ne suis pas anti-vax, je suis un anti-passe sanitaire. »

Alors Florian Philippot, qui est depuis candidat à la présidentielle, pourrait-il gêner Marine Le Pen en 2022 ? À un an de la présidentielle, au RN, on minimise : « Son cortège n'est pas celui qui rassemble le plus », se rassure le porte-parole du parti, Philippe Ballard. Aux régionales, le parti de Florian Philippot n' a réussi à monter de liste que dans une région pour faire trois fois moins de voix que le RN.

► À écouter également : Florian Philippot: «Il faut arrêter le gouvernement du mensonge» [Invité du matin]

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne