Épidémie de fausses rumeurs en Martinique

Un membre de la protection civile aide un patient à prendre sa température dans un centre de vaccination contre le coronavirus (Covid-19) installé au Palais des Sports de la commune du Lamentin en Martinique le 13 août 2021. AFP - LIONEL CHAMOISEAU

Aux Antilles, un fléau gangrène les réseaux sociaux : les fausses informations sur le Covid et le vaccin. Documents censés être confidentiels et vidéos de charlatans se partagent à l'infini sur certains groupes Facebook et WhatsApp. Des rumeurs auxquelles croient de nombreux Martiniquais, qui préfèrent ne pas se faire vacciner et contre lesquelles des professionnels tentent de lutter.