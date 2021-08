Martinique: des familles endeuillées par la recrudescence de Covid-19

L'île française de la Martinique fait face, depuis la deuxième partie du mois de juillet, à sa plus forte poussée de nouveaux cas détectés et de décès Covid-19 depuis le début de la crise en mars 2020. Derrière les chiffres, ce sont des familles en deuil. RFI a notamment recueilli le témoignage d'une jeune Martiniquaise qui vient de perdre sa mère.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à Fort-de-France, Pierre Olivier

Vêtue de noir, le regard triste, Cédrine, 30 ans, nous donne rendez-vous dans un parc, confinement oblige. « J’ai enterré ma mère hier à cause du Covid, nous raconte-t-elle. Dans ma famille, ça a été très dur, parce qu’on ne s’y attendait pas. Ma mère était jeune, elle avait 60 ans. Elle ne nous verra pas grandir malheureusement. C'est arrivé en moins de 48 heures. »

Derrière elle, cette mère de famille laisse six enfants, de jeunes adultes. Grâce à une connaissance, Cédrine a pu voir sa maman une dernière fois à l'hôpital. « On m'a laissé rentrer, donc j’ai eu la possibilité de la voir et de lui dire, le dernier jour, que je l’aimais, confie-t-elle. Je ne lui ai pas dit au revoir, parce que j’avais espoir qu’elle revienne. Quand je suis arrivée, c’était trop tard. »

Elle en veut à un membre de sa famille, qu'elle a hébergé chez elle et sa mère il y a quelques jours : « On avait quelqu’un à la maison qui venait nous voir régulièrement, qui était cas contact. Du coup, il a transmis le Covid à toute la famille. Et il nous a avoué qu’il ne nous avait pas dit qu’il était cas contact pour qu’on ne le mette pas à la porte. Pour moi, c’est un homicide volontaire. J’ai déposé plainte contre cette personne. »

Au décès d'un proche s'ajoute un regret qu'exprime Cédrine : « Je me dis que si j’avais su, si on avait su dès le début, on se serait fait vacciner dès la première vague. » Elle a accepté de témoigner au micro pour, dit-elle, éviter que ce drame se reproduise dans d'autres familles de l'île.

Des décès à l'hôpital et à domicile

Des renforts sont attendus en Martinique pour aider à faire face. Aux décès dans les hôpitaux s'ajoutent certaines remontées du terrain faisant état d'un nombre encore plus important de possibles décès à domicile. Les pompes funèbres de l'île sont débordées, nous assure Josué Roset, gérant de l'entreprise du même nom, au Lamentin.

Josué Roset, gérant d'une entreprise de pompes funèbres martiniquais Pierre Olivier

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne