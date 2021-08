«Pourquoi, nous, Afghans, subissons un tel scénario depuis des années?»

Quarante-cinq ressortissants français et de pays partenaires exfiltrés de Kaboul par les autorités françaises ont atterri à Paris, mardi 17 août dans l'après-midi. D'autres rotations sont prévues dans les heures et jours à venir pour évacuer tous les ressortissants français, ainsi que des Afghans ayant travaillé pour des organisations françaises. Les réfugiés afghans déjà présents sur le sol français sont inquiets pour leurs proches. C'est le cas de Mokhles Ramin, sans-papiers, et Zabiulah Mohammadi, réfugié en France depuis 2015.

Il a passé sa nuit sur son téléphone à échanger des messages avec sa famille. Dans la petite chambre d'hôtel qu'il occupe au bord du périphérique parisien, Mokhles Ramin s'inquiète pour sa famille, toujours bloquée chez elle à Kaboul. « Je suis inquiet pour ma famille parce que j'ai travaillé pour l'armée britannique. Et puis nous sommes chiites et nous savons que les talibans veulent en finir avec les chiites ». L'homme de 35 ans, à l'anglais impeccable, a en effet travaillé en tant qu'interprète pour les forces internationales à Kaboul et Kandahar jusqu'en 2014. Date à laquelle il quitte l'Afghanistan pour l'Autriche puis la France. « J’ai extrêmement peur, car moi et ma famille sommes chiites et nous savons que les talibans veulent en finir avec les chiites. Et puis, ils vont chercher dans toutes les maisons, ils vont demander "Qui a travaillé avec qui ?". Et comme j'ai aidé l'armée britannique, les membres de ma famille va subir des menaces, c'est certain. Ils risquent la mort... surtout mes deux petits frères ».

« Les talibans n'ont pas changé »

Assis sur le muret d'un petit square du nord de Paris, il se refait le film de ces dernières semaines en Afghanistan. « Comment notre pays a-t-il pu être livré aussi rapidement aux islamiques afghans ? Pourquoi a-t-il été aussi facile à notre président et à son administration de partir ? ». Il en veut au président Ashraf Ghani. « Un traître », dit-il tout en prévenant la communauté internationale sur le jeu joué en ce moment par les talibans. « Ils n'ont pas changé, il ne faut pas croire ce qu'ils essayent de laisser transparaître en ce moment. L'amnistie générale, les femmes qui n'ont rien à craindre... tout cela, c’est un show pour montrer une meilleure image d'eux. Mais quand les médias et les caméras seront partis, que va-t-il se passer ? »

Un sentiment partagé par Zabiulah Mohammadi réfugié en France depuis 2015 et aujourd'hui militant pour un Afghanistan libre et respectueux des droits de l'homme au sein de son association Nouvelle Page. Au micro RFI d'Alice Rouja, il témoigne sa peur de voir son pays sombrer : « Les pauvres vont mourir à Kaboul parce qu'ils n'auront pas de nourriture... Pourquoi, nous, Afghans, subissons un tel scénario depuis des années ? »

« Ouvrez les frontières »

Tous deux ont des proches qui aimeraient fuir le pays et rejoindre l'Europe. Alors Mokhles Ramin lance un appel aux dirigeants du monde et notamment au président français Emmanuel Macron : « On a été contraint de quitter ce pays alors ouvrez vos frontières. Ouvrez-les à tous les réfugiés. Il y a plein d'endroits en Europe où ils pourront se réinstaller. Donnez-leur un abri. Bâtissez un monde de paix et ne vous trouvez pas d'excuses ».

Le jeune homme est psychologiquement dévasté : « J’ai perdu tellement de poids cet été ». Entre la difficulté de percevoir un avenir en France, la chute de son pays et ses craintes pour sa famille, il se dit à bout, mais garde cette lueur d'espoir qui lui permet de tenir. « Ceux qui sont bloqués, que ce soit à l'aéroport de Kaboul ou chez eux, tout le monde veut partir... et l'espoir viendra de la communauté internationale. C'est le seul qui reste... Pouvoir partir ! »

