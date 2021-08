France: deux morts dans un incendie gigantesque sur la Côte d'Azur

L'incendie qui fait rage dans l'arrière-pays de Saint-Tropez a fait deux victimes, annoncent les autorités mercredi 18 août. Le sinistre, qui s'est déclaré lundi, a parcouru 6 375 hectares. Et les 1 200 pompiers mobilisés peinent à le contrôler dans une région fournie en forêts.

Le plus important feu de l'été en France a semé la mort dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Deux personnes sont mortes, dont « au moins un homme », a précisé Evence Richard, le préfet du Var, dans une conférence de presse donnée mercredi. Un corps calciné a été découvert à Grimaud, village du massif des Maures (Var). Le procureur Patrice Camberou a indiqué que « le logement a été entièrement détruit par le feu » et qu'il n'y a « aucun élément » permettant « d'indiquer s'il s'agit d'un homme ou d'une femme ».

L'incendie qui a éclaté lundi fait toujours rage dans l'arrière-pays de Saint-Tropez, l'une des zones les plus touristiques de France. Le sinistre a démarré dans une aire d'autoroute. Il a depuis parcours 6 375 hectares d'après les sapeurs-pompiers. La région regorge de forêts, et avec les vents « extrêmement changeants », selon les mots du préfet Evence Richard, le feu est difficile à contenir, d'autant que certaines zones sont difficilement accessibles.

Près de 1 200 pompiers luttent contre les flammes. Outre les deux victimes décédées, 24 personnes ont aussi été légèrement blessées, dont cinq pompiers. Le préfet Richard a « quelques espoirs que, dans la nuit prochaine, les choses s'apaisent ». Mais lui et les autorités n'ont « aucune certitude » et restent ainsi très vigilantes. Plusieurs milliers de personnes ont déjà dû être évacuées. Beaucoup ont tout perdu, et les dégâts sur l'environnement sont importants.

Ailleurs, des incendies sévissent aussi dans le bassin méditerrannéen. C'est notamment le cas au Portugal, en Algérie, en Grèce, en Turquie ainsi qu'en Israël.

Face à ces #FeuxDeForêt, les forces de la Sécurité civile anticipent, s'organisent et luttent sans relâche pour protéger les personnes, les biens et l’environnement. Près de 900 sapeurs-pompiers de 1⃣6⃣ colonnes de renfort venues de toute la 🇫🇷 prêtent main-forte dans le Sud. pic.twitter.com/WAtK1g3dY7 — Sécurité Civile (@SecCivileFrance) August 18, 2021

